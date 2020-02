Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Anima, le festival international du film d'animation de Bruxelles, a lieu jusqu'au 1er mars à Flagey et au Palace à Bruxelles. On en parle avec la réalisatrice roumaine Anca Damian pour son film "Marona", diffusé le 24/02 à 21h30 à Flagey. Le film sort ce mercredi 26 février sur nos écrans. Marona, une petite chienne bâtarde, a connu plusieurs foyers au cours de sa vie. Aujourd'hui frappée par un accident, elle se remémore ses aventures et les moments heureux partagés avec ses anciens maîtres, l'acrobate Manole, Istvan l'ingénieur et la petite Solange et sa famille. Ces souvenirs montrent combien son amour inconditionnel a apporté de la légèreté et de l'innocence dans la vie de ceux qu'elle a côtoyés. L'illustrateur belge Brecht Evens signe le graphisme des personnages tandis que les artistes visuelles Gina Thorstensen et Sarah Mazzetti en assurent les chatoyants décors.