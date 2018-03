Aminata Sow Fall, pionnière de la littérature africaine francophone - Entrez sans frapper -...

La femme de lettres sénégalaise, Aminata Sow Fall, l'une des pionnières de la littérature africaine francophone, pour son livre "L'Empire du mensonge" (Le Serpent à Plumes).



Au Sénégal, trois familles partagent une cour. Cette cour est un véritable Eden où ils partagent les repas, des joies et les peines, les longues discussions et les récits des ancêtres. Quand la famine frappe, les familles se dispersent et les enfants grandissent avec le lointain souvenir de leur paradis perdu. Et le temps passe. Mais peu à peu ces mêmes enfants se retrouveront et parviendront à recréer une nouvelle cour commune, une nouvelle île édénique remplie d'espoirs.



Avec ce conte résolument moral, Aminata Sow Fall exalte les valeurs simples et la richesse des cœurs. Elle affirme haut la nécessité de rebâtir nos sociétés sur un modèle d'entraide et de partage, de sincérité et de courage.

