Le Mug - Invité 2 : Nouveau single et nouvel album sur Auvio

Découverte de Alexandre Lambrecht aka Halehan chanteur, auteur et compositeur belge aux influences folk. Après un premier EP très prometteur Temple Of Maia (2017), dont le single phare Whirlwind atteint plus de 3,5 millions de streams sur Spotify, Alexandre Lambrecht aka Halehan est rapidement défini par la presse française et belge comme 'la nouvelle pépite folk'.

Il vous dévoile en avant-première When The World's Turned Around, ( le clip et le morceau sortent ce 24 janvier) nouvel extrait de son deuxième EP Selfless Dream qui sortira le 13 mars 2020.