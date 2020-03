Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Alexandre Labruffe, attaché culturel à Wuhan en Chine, a vécu de l'intérieur l'apparition de l'épidémie à Wuhan. Il a publié en 2019 son premier roman "Chroniques d'une station-service" (Verticales/Gallimard). Et il est notre invité !



« Je me dis que si la station-service explosait par accident, si je mourais sur mon lieu de travail et qu'un archéologue découvrait, dans cent ans, sur les ruines de son chantier, les morceaux de mon squelette d'athlète, mon crâne atypique, ma gourmette en or, à moitié calcinée, agrégée de pétrole et d'acier, il me déclarerait trésor national et je serais exposé au musée des Arts premiers. »