Le Mug : Le Mug sur Auvio

Le Grand Mug : Alex Vizorek, sa vie, son œuvre ou comment exporter la belgitude dans l'Hexagone. Il est le premier humoriste belge à avoir animé une soirée des Molières, il est l'un des humoristes belges les plus connus de France. Que ce soit en radio, en télé ou sur les planches, Alex Vizorek est partout et parfois même là où on ne l'attend pas, comme producteur notamment. Dix ans après ses débuts sur scène, l'humoriste belge de Drucker et de France Inter dit adieu à son œuvre d'art pour se lancer de nouveaux défis... Lesquels ? On le découvre avec lui.