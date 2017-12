Alex Vizorek, « L'échappée belge » (Ed. Kero) - Entrez sans frapper - 25/12/2017

Alex Vizorek pour son livre « L'échappée belge » (Ed. KERO). « Après des mois d'allers-retours en Thalys entre la France et sa Belgique natale, Alex Vizorek a finalement posé son baluchon à Paris au plus grand bonheur des auditeurs français et au grand dam des auditeurs belges. Pour mettre tout le monde d'accord, ce livre rassemble le meilleur de ses chroniques où il s'interroge sur des sujets de société qui vont du 49.3 à Pokémon Go, et met sa vie en danger en osant l'humour devant Marine Le Pen, des Corses, ou encore l'ambassadrice d'Israël. Mais ce sont surtout des rencontres improbables avec des personnalités de la vie publique. On le verra ainsi évaluer le sex-appeal d'Emmanuel Macron, se convertir au « pastafarisme » devant Caroline Fourest, ou philosopher avec Florian Philippot. Et, bien sûr, ce livre contient le petit péché mignon d'Alex : des brèves insolites venues du monde entier ! Le tout est illustré par les deux stars du dessin de presse en Belgique, Pierre Kroll et Nicolas Vadot, qui donnent leur interprétation toute personnelle de l'actualité. »

