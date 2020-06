Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

L'écrivain, traducteur et critique littéraire argentino-canadien Alberto Manguel pour son essai "Monstres fabuleux et autres amis littéraires" (Actes Sud).



Du Petit Chaperon rouge à Dracula, en passant par Alice, Faust, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Sindbad le marin, ou encore Frankenstein, l'un des plus éminents bibliophiles nous invite à retrouver les personnages légendaires de la littérature mondiale. En véritables compagnons, ils émergent des pages pour nous gui der sur le chemin de la vie et nous livrer leurs enseignements sur l'amour, l'amitié, le deuil, l'existence. Composé de trente-huit courts portraits illustrés par l'auteur, ce livre talisman nous emmène à la découverte de l'essence de personnages inoubliables, des grandes questions qu'ils incarnent, et fait entrer leurs parcours en résonance avec les enjeux du monde actuel.