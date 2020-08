Un Jour dans l'Histoire : Episode 1 - Portrait de Abdessadek Chekara sur Auvio

Toute cette semaine Hajar Boulaich nous propose de découvrir des artistes issus du monde arabe qui ont marqué leur pays et leur époque mais dont la notoriété c’est peu ou pas du tout exportée dans nos contrées occidentales… On débute la semaine avec le portrait d’Abdessadek Chekara, un virtuose du oud et génie de la musique arabo-andalouse, une musique qui résulte d’un métissage entre la musique arabe classique, la musique magrébine et la musique andalouse. Pour nous faire découvrir cet artiste, Hajar Boulaich est allée à la rencontre de Omar Mettioui, musicologue et musicien.