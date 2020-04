Aire de repos : Farah version longue sur Auvio

Farah el Hadji Zapatero, retenons bien ce patronyme, d'abord parce que ça sonne aussi bien qu'un nom de scène mais aussi et surtout parce que cette jeune femme est l'humoriste à suivre. Corrosive, intelligente, drôle et pertinente, elle revient d'une série de dates à Paris qui lui a réservé un très joli accueil, et après 4 ans d'ascension continue, 2020 risque bien d'être l'année Farah. Mais ne serait-ce pas le moment idéal de lui proposer une aire de repos? Bien sûr que si. Présentation : Jean-Marc Panis Réalisation : Bao-Anh Dinh