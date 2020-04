Aire de repos : Alexis MICHALIK version longue sur Auvio

Qui peut se targuer d'avoir empocher dix Molière, être l'auteur de pièces qui font l'unanimité de la critique ET du public, et d'avoir écrit un Edmond qui cartonne en pièce de théâtre, puis en bd à succès, et enfin en film à gros budget ? Alexis Michalik pardi ! Mais comme le beau gosse qui abrite, sous ses cheveux un peu foufou, un cerveau hyper-productif, est gourmand et généreux, le voilà qui vient de boucler les 650 pages de « Loin », son premier roman. Entre deux obligations, cet hyperactif prend le temps de se pose dans Aire de repos. Présentation : Jean-Marc Panis Réalisation : Bao-Anh Dinh