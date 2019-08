Aire de Repos - Myriam Leroi - 24/08/2019

S’il y a un truc que Myriam Leroy aime faire, c’est écrire. Des articles pour les journaux et les magazines, des billets pour la radio, des chroniques pour la télé, des pièces de théâtre, et puis des romans. Son deuxième vient de sortir, et voici comment il démarre. « Il avait envie slash besoin d’un sparring partner, comme à̀ la boxe. En l’occurrence d’UNE sparring partner : moi. Une adversaire et surtout une alliée, quelqu’un qui aurait le niveau, quelqu’un d’intransigeant qui placerait la barre haut, qui esquiverait et renverrait la balle. Une dose de dope mentale. Il avait putain de besoin d’une activité́ épistolaire qui reconnecte les circuits. Inconsciemment, à̀ chaque fois qu’il rencontrait quelqu’un, il lui faisait passer ce casting. Et à̀ tous les coups, le candidat échouait. Jusqu’à̀ ce jour béni où̀ j’étais apparue dans son radar. Il ne voulait pas m’effrayer, mais il avait misé́ tous ses jetons sur mon numéro. Acceptais-je le défi ? Topais-je là, émoji poing ? » On s’en doute, ce sympathique échange va très vite partir en vrille. Réquisitoire contre la violence crétine de l’humain en général et de ses réseaux sociaux en particulier, Les yeux rouges est un à classer dans le bac “livres qui remuent”. Son auteure est venue fêter sa sortie dans Aire de repos. On est ravi !