Aire de Repos - ARNO - 18/08/2019

Flamand de naissance, c'est un des derniers grands chanteurs francophones. Ostendais devenu international, il fait sonner, rouler, et tonner la langue française comme personne. Il a chanté l'Europe, Ostende, Bruxelles, la vie, l'amour, la liberté et les yeux de sa mère. Arno est devenu une icône de la belgitude qui s'exporte, mais il a su garder une sincérité désarmante. Loin des clichés et des redites, il a accepté de laisser tomber les gimmicks pour nous parler simplement de ce qui le touche, et continue de le faire vibrer. A la veille de la sortie de son 21ème album, et juste avant d'enchaîner trois dates presque sold-out en janvier prochain à l'Ancienne Belgique, le tout jeune septuagénaire se pose dans Aire repos. Présentation : Jean-Marc Panis Réalisation : Bao-Anh Dinh