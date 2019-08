Aire de Repos - Un entretien culturel, en toute liberté - 03/08/2019

VEENCE HANAO



Il a le prénom qui évoque un personnage culte du film la Haine, et ça lui va plutôt bien.

Pourtant, Veence Hanao ne parle pas que de colère dans ces chansons.

Révélé il y a dix ans avec un album au titre balnéaire, Saint Idesbald puis un autre, l'énigmatique Loewina Laurae. Veence Hanao s'est très vite forgé une réputation de rappeur qui compte dans le paysage pré Roméo Elvis.



Aujourd'hui, après avoir donné un solide coup de main à l'éclosion du phénomène Angèle, le chanteur qui construit des ponts entre chanson française et rap se trouve entre deux disques, autant dire que c'est le moment idéla pour lui rendre visite.



Tendez l'oreille et soyez curieux, car même si il y a des gros mots dans ces chansons, de vulgarité il n'est jamais question. Veence Hanao raconte comme personne la vie et le spleen qui va avec. Mais comment va-t-il?



