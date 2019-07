Aire de Repos - Aire de Repos : Olivier Masset-Depasse - 27/07/2019

Olivier Masset-Depasse



Si vous avez vibré en suivant, le souffle coupé, le parcours haletant de la maman migrante clandestine à la recherche de son fils dans Illégal, si vous avez été subjugué par l'élégance tordue du très hitchcockien Duelles, alors vous connaissez la réalisation sans faille d'Olivier Masset-Deapsse. A peine sorti de la promo de Duelles, et avant de se lancer dans l'adaptation du best-seller Largo Winch, il se pose une petite heure avec nous pour parler de la vie, et de comment on la filme.



