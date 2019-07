Aire de repos - Adeline Dieudonné - 20/07/2019

On a tout entendu sur le premier roman d'Adeline Dieudonné. Révélation, tour de force, de maîtresse, de passe-passe.... Toujours est-il que La Vraie vie, sorti il y a presqu'un an, et qualifié par la presse littéraire de terriblement efficace et d'incroyablement bien construit, est devenu un phénomène littéraire comme on dit, traduit en 18 langues dont l'hébreu, le coréen et le japonais, bientôt adapté au théâtre, puis au cinéma. Il était temps de demander à son auteure comment elle allait. Une émission présentée par Jean-Marc Panis.