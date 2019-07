Aire de Repos - Un entretien culturel, en toute liberté - 13/07/2019

18-19 heures : AIRE DE REPOS AVEC M



Présente-ton encore M, alias Mathieu Chédid ? Eh bien oui, car vous êtes dans Aire de repos sur La Première, et qu'ici, on fait ça !

Multi-instrumentiste avec grosse préférence pour la guitare, le petit-fils d'une poétesse magique et fils d'un chanteur à moustache a raflé autant de victoires de la musique qu'Alain Bashung. Le chanteur qui dit « aime » semble avoir bien retenu une phrase de sa grand-mère : « Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits, des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie ».

M est avec nous et ça fait du bien.



