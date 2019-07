Aire de Repos - Un entretien culturel, en toute liberté - 06/07/2019

18-19 heures : AIRE DE REPOS AVEC BETRAND BELIN



Soyez les bienvenu-e-s dans ce tout premier numéro d'Aire de repos. Oui, au final, et après bien des détours, c'est le titre de cette émission. C'est pas mal non plus, non ?

Bref, pour ce baptême du feu, il nous fallait un parrain rassurant, inspiré et inspirant. Bon, pas sûr que Bertrand Belin soit rassurant. Par contre, pour l'inspiration, c'est notre homme.

Après sept albums et 6 romans, le crooner sobre, le parolier éclairé, le guitariste décomplexé, la bête de scène surprenante, et l'écrivain plus du tout en herbe Bertrand Belin a accepté de quitter l'autoroute de ses concerts pour rejoindre l'aire de repos en notre compagnie, et ça, ça nous ravit.



Une émission présentée par Jean-Marc PANIS

Casting et équipe Animateur Jean-Marc PANIS