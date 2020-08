Ah ce que j'aimerais être vous : « La carte des regrets » de Nathalie Skowronek sur Auvio

C’est la lauréate du prix européen de la littérature 2020 et c’est une autrice belge : Nathalie Skowronek. C’est son 5ème roman, « La carte des regrets » paru chez Grasset, qui lui a permis de remporter ce prix… Rencontre avec une femme qui vit entre Paris et Bruxelles, et qui attend impatiemment la rentrée pour faire vivre son dernier roman au gré des rencontres, des invitations dans les librairies, reportées à l’automne à cause du confinement.