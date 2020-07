Ah ce que j'aimerais être vous : Les J.O. de Barcelone et la Dream Team sur Auvio

Une personnalité de la RTBF qui partage une passion sur un chef d'oeuvre. Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu, en tant que journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Aujourd’hui, Pierre Robert revient sur les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et plus particulièrement sur la présence de l’équipe américaine de basket-ball en Catalogne, la Dream Team.