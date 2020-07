Ah ce que j'aimerais être vous : Pierre Deprez et les JO d'Atlanta sur Auvio

Une personnalité de la RTBF qui partage une passion sur un chef d'oeuvre. AH… CE QUE J’AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Pierre Deprez évoque aujourd'hui le judo aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Et son éblouissement pour une triple première : ses premiers Jeux, ses premiers directs TV et ses premiers commentaires de judo. De nombreuses heures d'antenne pour commenter pas moins de 4 médailles.