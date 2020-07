Ah ce que j'aimerais être vous : Le TDF 2019 sur Auvio

AH… CE QUE J’AIMERAIS ETRE VOUS. Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu, en tant que journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Aujourd'hui, Erik Libois revient sur le tour de France de passage à Bruxelles l'année passée, comment un petit village vit le passage de la Grande Boucle chez lui, et aussi comment un favori peut aussi perdre toutes ses chances dans une étape anodine.