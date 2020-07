Ah ce que j'aimerais être vous : 56 ans de Miguel Indurain sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu, en tant que journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Ce 16 juillet, le quintuple vainqueur du Tour de France, Miguel Indurain, fête ses 56 ans. Il y a 25 ans, il remportait sa cinquième et dernière Grande Boucle après avoir frappé deux grands coups sur un seul week-end, les samedi 8 et dimanche 9 juillet 1995 lors de deux étapes 100% belge