Ah ce que j'aimerais être vous : La dix-neuvième étape du Tour de France qui relie Modane à l’Alpe d’Huez sur Auvio

Durant l’été, et aux grandes dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif viendra partager un moment qu’il a vécu. Et qu’il aimerait revivre. Aujourd’hui, c’est Pierre Robert qui revisite le passé de la Grande Boucle. Il revient sur la dix-neuvième étape du Tour de France qui relie Modane à l’Alpe d’Huez.