Ah ce que j'aimerais être vous : Tour de France 2018 sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu, en tant que journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Aujourd’hui, Laurent Bruwier, de notre cellule cyclisme, nous raconte le jour où il a vu Philippe Gilbert mourir sur le Tour de France. Et puis ressusciter. C’était en 2018.