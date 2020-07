Ah ce que j'aimerais être vous : Les coulisses du Tour de France sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous replonger dans la mémoire de la Rédaction des sports. Chaque matin, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu, en tantque journaliste ou en tant que simple amateur de sport. Aujourd’hui c’est Lise Burion qui nous emmène dans les coulisses du Tour de France, pour un « double souvenir ». On retourne un peu plus de 6 ans en arrière.