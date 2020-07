Ah ce que j'aimerais être vous : La dernière étape du Tour de France 1989 sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports.

Chaque jour, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qui l'a marqué et qu’il aimerait revivre.

Aujourd’hui, Pierre Capart revient sur la dernière étape du Tour de France 1989. Un contre la montre entre Versailles et Paris avec au bout du compte la victoire de Greg Lemond ou plutôt la défaite de Laurent Fignon pour 8 secondes. Le plus petit écart de l'histoire du Tour de France...