Ah ce que j'aimerais être vous : Chris Froome à pied dans le Ventoux sur Auvio

Une personnalité de la RTBF qui partage une passion sur un chef d'oeuvre. Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif viendra partager avec vous un moment qu’il a vécu. Et qu’il aimerait revivre. Aujourd’hui on retourne sur le Tour de France 2016... avec l'image marquante de cette édition, image entrée dans la légende du Tour... : Le maillot jaune Chris Froome... à pied, ... sans vélo, ... dans les pentes du Mont Ventoux.