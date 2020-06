Ah ce que j'aimerais être vous : Anecdotes des années 80 & 90 sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu. Et qu’il aimerait revivre.

Aujourd'hui, Gaëtan VIGNERON nous racontent deux anecdotes de la fin des années 80, début des années 90. Avec à la fois un rôle improvisé d’interprète dans une émission studio et la formidable communion des supporters écossais et de leurs joueurs malgré l’élimination. C'est du football. Car oui Gaëtan Vigneron n'est pas qu'u