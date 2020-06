Ah ce que j'aimerais être vous : 1992 où l'Euro se déroule en Suède sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif vient partager avec vous un moment qu’il a vécu. Et qu’il aimerait revivre. Aujourd’hui, Pierre Capart nous fait remonter en 1992 où l'Euro se déroule en Suède. Un Championnat d'Europe marqué par la formidable aventure du Danemark. Repêchés en dernière minute à la place de l'ex-Yougoslavie, les Danois vont, contre toute attente, remporter cet Euro. Un conte de fées, en quelque sorte, que nous fait don