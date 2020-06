Ah ce que j'aimerais être vous : 15 juin 1996: Angleterre - Ecosse sur Auvio

Durant l’été, et aux dates qu’auraient dû occuper les grands événements sportifs, on vous propose de vous plonger dans la mémoire de la rédaction des sports. Chaque jour, un journaliste sportif viendra partager avec vous un moment qu’il a vécu. Et qu’il aimerait revivre. Aujourd’hui nous remontons tout pile 24 ans en arrière… 15 juin 1996, l’Angleterre -pays hôte de l’Euro96- affronte le voisin écossais à Wembley. Et dans ce match… un but va marquer à jamais la mémoire de notre journaliste Jérôme HELGUERS.