Un chef-d’œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Mathieu VAN WINCKEL revient sur le légendaire groupe américain Rage Against The Machine, qui a annoncé sa reformation en 2019 pour une tournée américaine et quelques dates en Europe, en 2020. Ils passeront notamment par Paris, pour le Festival « Rock En Seine », le 1er septembre 2020.