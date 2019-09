Ah ce que j'aimerais être vous : Wish you were here de PINK FLOYD, par Sarah Devaux sur Auvio

Un chef-d’œuvre culturel vu par une personnalité de la RTBF. Sarah DEVAUX pour l’album Wish you were here de PINK FLOYD. Sorti en 1975, l’album est un hommage à Syd BARRETT, membre fondateur du groupe. BARRETT quitte le groupe en 1968, à cause de ses troubles mentaux. Lors de la réception de mariage de David GILMOUR et sa première femme GINGER, à la cantine de la maison de disque EMI, BARRETT fait une apparition surprise. Devenu gros, le crâne rasé, et tenant des propos incohérents, les membres du groupe ne le reverront plus jusqu’à sa mort en 2006.