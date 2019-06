Agenda - Tour et Taxi Summer Edition - 30/06/2019

Sophie reçoit Nancy Ngoma, organisatrice du Tour et Taxi Summer Edition. Cette première édition proposera entre autres diverses activités autour de la gastronomie, de la musique, du sport et des loisirs et vise, avec le soutien des différents acteurs de la zone du canal, à devenir une attraction majeure de la capitale, pour les résidents comme pour les touristes. Chaque week-end, du 27 juin au 29 septembre, vivez l’expérience Summer Edition à Tour et Taxi !