Agenda - Visueel Festival Visuel - 29/06/2019

Sophie reçoit Sophie Dumoulin, responsable de la communication à Archipel 19 (le nouveau nom du Fourquet) pour le Visueel festival Visuel. Tous les ans, le Kroon (Gemeenschapscentrum) et Archipel 19 (Centre culturel) donnent rendez-vous dans la rue aux habitants de Berchem-Sainte-Agathe et aux curieux(ses) pour un festival d’arts de rue, cirque et danse. Le festival des arts de la rue de Berchem-Sainte-Agathe, à Bruxelles, revient cette année pour deux jours de spectacles sans parole. Un univers où la langue n’est plus une frontière, le regard et les corps priment. Des spectacles de qualité