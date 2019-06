Agenda - Balade à la découverte des estaminets bruxellois - 08/06/2019

Sophie reçoit Sacha Seggaï, guide et président de l'asbl Bruxelles Bavard, organisateur de la Balade à la découverte des estaminets bruxellois. Une balade à la découverte des cafés anciens, folkloriques ou insolites, somptueux ou populaires : ils racontent l’histoire de la ville, l’évolution des goûts et des habitudes sociales, tandis que leurs décors témoignent des grands courants architecturaux et des modes. À travers ses estaminets, Bruxelles s’offre à vous. Deux haltes rafraîchissantes permettent d’en savourer toute l’atmosphère !