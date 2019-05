Agenda - 30/05/2019

Cedric reçoit Virginie N’Guyen, photojournaliste pour l’exposition: “femmes photojournaliste”. Depuis le 8 mai, Géopolis propose un cycle d'expositions dédié aux femmes photojournalistes. A travers les travaux de 10 photojournalistes reconnues, Géopolis propose un tour du monde de l'actualité. Ce cycle a pour but de mettre en avant la vision que portent des femmes sur certaines thématiques d'actualité, tels que les conflits actuels, les conditions des réfugiés et d'autres groupes vulnérables, et l'impact du changement climatique.