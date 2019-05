Agenda - Brussels Food Festival - 11/05/2019

Sophie reçoit Mohamed Ahripou, administrateur de l’asbl Man Natura, organisateur de l’évènement Brussels Food Festival. Rendez-vous au plus grand marché dédié à l'alimentation, aux producteurs et aux artisans ! Un marché des producteurs et un marché-cantine pour organiser le plus grand restaurant de Belgique (plus de 40 cuisines sur un seul espace !) Le Brussels Food Festival c'est chaque année depuis 5 ans déjà un rendez-vous pour les amateurs de bons produits alimentaires et de créateurs. Retrouvez plus de 40 stands food et plus de 20 artisans/producteurs.