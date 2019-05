Agenda - La Mecque du jardinage à Aywiers - 05/05/2019

Sophie reçoit Patricia Limauge, co-organisatrice de la Fête des plantes et du jardin d’Aywiers. Les amateurs de jardinage ont rendez-vous ce week-end à la Fête des plantes et du jardin à l'Abbaye cistercienne d'Aywiers à Lasne. Quelque 200 professionnels du monde des jardins prodigueront, à chaque détour de la promenade, conseils et astuces aux visiteurs. Pépiniéristes, architectes-paysagistes, artistes ou artisans, librairies spécialisées, créateurs de mobilier de jardin seront rassemblés dans ce lieu historique et magique. Ils permettront aux jardiniers avertis et amateurs de cueillir 1001