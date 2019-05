Agenda - Le Fort de Flemalle vous ouvre ses portes - 04/05/2019

Sophie reçoit Grégory Bovy, guide depuis bientôt 24 ans au Fort de Flemalle et secrétaire de l’ASBL. Le Fort et son musée sont gérés depuis 1995 par des bénévoles un peu fous… Avec peu de moyens et beaucoup d’idées, ces bénévoles font découvrir aux visiteurs ce qu’était la vie d’un artilleur de Forteresse, en 14 comme en 40. Le Fort étant presque totalement ferraillé depuis l’après-guerre, ils s'appuient maintenant sur une visite 3D créée par un de leurs jeunes guides, avec une exactitude chirurgicale. La visite se fait dans les conditions des combats de 14, avec une machine à vapeur en pann