Sophie reçoit Cyprien Houdmont, Organisateur du festival des plantes comestibles. Un événement convivial et festif dans les Jardins d’Arthey qui a pour but de favoriser l’échange et la découverte de connaissances pratiques sur les plantes comestibles de nos contrées. De nombreux exposants horticulteurs et pépiniéristes seront présents pour faire découvrir leur métier et leurs produits. (T)