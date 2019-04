Agenda - L’art contemporain: locomotive du marché ? - 27/04/2019

Sophie reçoit Anne Vierstraete, Managing Director d’Art Brussels pour la 37e édition de l'expo Art Brussels à Tour & Taxis. Fondée en 1968, Art Brussels figure parmi les foires les plus renommées d’Europe et constitue un rendez-vous incontournable de l’art contemporain. Occasion de nous pencher sur cette locomotive de l’art, des cotes qui s’envolent frôlant, de plus en plus souvent, des sommets et du belge reconnu comme un fin collectionneur.