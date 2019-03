Agenda - La foire du Jardin Naturel - 31/03/2019

Sophie reçoit Benoit Ceysens, directeur de la Ferme Nos Pilifs pour la 2ème Foire du Jardin Naturel à Bruxelles organisée en collaboration avec Bruxelles Environnement et Natagora. Organisée dans le cadre de la semaine sans pesticides, l’évènement souhaite mettre en lumière qu’une approche naturelle du jardinage est possible et bénéfique pour tout un chacun. Le défi : faire de Bruxelles une région plus verte et vivante, naturellement. La foire du jardin naturel présentera à un public le plus large possible, y compris un public non averti et familial, de multiples éco solutions simples et rep