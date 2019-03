Agenda - Salon Bois & Habitat - 24/03/2019

Sophie reçoit Hugues Frère, Directeur de Hout Info Bois, le Centre national d’information technique sur le bois pour le Salon Bois & Habitat. Le Hout Info Bois est présent depuis 21 ans soit depuis la première édition ! Son rôle est d’y dispenser des informations techniques et objectives sur le bois et son utilisation. C’est donc l’occasion pour les visiteurs de s’informer et de faire le tri dans toutes les informations qu’ils auront reçues sur le salon. Le salon Bois et Habitat, véritable catalyseur de la filière et unique salon belge dédié à la construction et aux aménagements en bois r