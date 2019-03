Agenda - 10/03/2019

Sophie reçoit Francisco Martin, organisateur du salon Zen-Topia prévu du 8 au 10 mars 2019 à l’Espace Magnum de Colfontaine. Comme chaque année, Zen-topia réunira les professionnels du secteur des thérapies douces et énergétiques venant des 4 coins de la Belgique, France, Luxembourg et Canada. De part son concept pointilleux sur la qualité et sa convivialité, Zen-topia vous proposera durant 3 jours des solutions, des produits, une vingtaine de conférences et ateliers pour vous sentir plus serein dans la vie de tous les jours… en d’autres mots pour être plus « ZEN ». (T)