Agenda - 09/03/2019

Sophie reçoit Alexis Leplat, directeur du salon “Made in Asia”, le plus grand événement dédié à la pop culture asiatique du Benelux. L'Asie – et en particulier le Japon – est ultra branchée ces dernières années. À tous les niveaux, les influences japonaises sont de plus en plus nombreuses à faire leur retour. Dans les domaines de l'alimentation (du sushi au ramen en passant par le matcha), de la littérature, de la technologie, de la santé et de la beauté, mais aussi – et dans une mesure croissante – du design et de la mode, où les lignes minimalistes japonaises sont de plus en plus présentes