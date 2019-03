Nicolas reçoit Noélie Maquestiau, chargée de communication de l'ASBL Musées et Société en Wallonie pour Viens t’a(musées) ! Viens t'a(musées) est une action proposée au grand public, et plus particulièrement aux familles, par 27 musées dans le cadre du projet Marmaille&Co coordonné par Musées et Société en Wallonie. Une aventure à vivre en famille histoire de prouver, s’il le faut encore, que les enfants sont plus qu’admis au musée ! (T)