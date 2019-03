Agenda - Kidzik : le festival musical jeune public - 02/03/2019

Nicolas reçoit Gabriel Alloing, Directeur du Kidzik, le festival musical jeune public. Nés à Louvain-La-Neuve à l'initiative de la Ferme du Biéreau, les festivals Kidzik mettent à l'honneur la musique Jeune public, sous toutes ses formes, en mêlant concerts et animations musicales à destination des enfants de 0 à 12 ans. À Bruxelles, voilà huit ans déjà que le Kidzik est devenu le rendez-vous musical incontournable des petites oreilles de la capitale. Tout au long du mois de mars 2019, les mini-pouces et les grandes pousses pourront s’initier à la musique de façon ludique à travers toutes so