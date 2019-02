Agenda - Museum Night Fever : clap départ ! - 23/02/2019

Sophie reçoit Anais Bastin, responsable de la Museum Night Fever. Imaginez 30 musées. C’est bon ? Maintenant, imaginez 30 musées mais en tenue de soirée avec plus de paillettes, plus de frénésie, plus de passion et une bonne dose de folie créative : Bienvenue à la Museum Night Fever ! L’unique Nuit des Musées de Bruxelles revient ce samedi 23 février de 19h à 1h. 30 musées, dont 7 nouveaux participants, font de cette édition de Museum Night Fever la plus importante depuis ses débuts.