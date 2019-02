Sophie reçoit Morgan Laloux, organisatrice et fondatrice du Brussels Vintage Market, le rendez-vous des fans de vintage, de seconde main et de jeunes designers. En 2019, la vague vintage s’empare de nos univers ! Décoration, ameublement, vêtements... une nostalgie assumée, un retour vers les pièces rétro et furieusement à la mode. Décryptage d’une tendance de fond et découverte de cette grande Messe du Vintage dès 07h12. (T)