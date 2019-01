Agenda - Le salon Saveurs et Métiers - 27/01/2019

Sophie reçoit Kevin Martin, responsable commercial du Salon Savoirs et Métiers, le rendez-vous incontournable pour les professionnels des métiers de bouche et du retail alimentaire. La 3ème édition, qui se déroule du 27 au 29 janvier à Namur Expo, s’annonce aussi inspirante que qualitative : durant 3 jours, laissez-vous surprendre par les dernières tendances, découvrez les produits et services de 200 exposants, admirez le savoir-faire de nombreux chefs et artisans lors des démonstrations ou encore prenez le temps d’échanger avec les professionnels du secteur. (T)